Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Депутат Свищёв: теперь тхэквондо — российский вид спорта с корейскими корнями

Депутат Свищёв: теперь тхэквондо — российский вид спорта с корейскими корнями
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал успехи российских тхэквондистов на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 27 июля, золото в весовой категории до 80 кг завоевал Максим Храмцов, а сегодня, 28 июля, в весовой категории свыше 80 кг победил Владислав Ларин.

«Теперь тхэквондо — российский вид спорта с корейскими корнями. Это молодой для Олимпиады вид спорта, но мы добились большого результата.

Немного удивительно, что те же корейцы в этом виде спорта добились меньшего. Значит, иностранцам есть чему у нас поучиться», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самые главные события Олимпиадыв телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021