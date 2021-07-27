Депутат Свищёв: теперь тхэквондо — российский вид спорта с корейскими корнями

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал успехи российских тхэквондистов на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 27 июля, золото в весовой категории до 80 кг завоевал Максим Храмцов, а сегодня, 28 июля, в весовой категории свыше 80 кг победил Владислав Ларин.

«Теперь тхэквондо — российский вид спорта с корейскими корнями. Это молодой для Олимпиады вид спорта, но мы добились большого результата.

Немного удивительно, что те же корейцы в этом виде спорта добились меньшего. Значит, иностранцам есть чему у нас поучиться», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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