«Это запрограммировано свыше». Мария Филатова — о победе российских гимнасток на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Филатова высказалась по поводу победы женской сборной России в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Сочи.

«Всё здорово! Я очень рада и благодарна, что судьба сложилась так, и всё получилось. Был ли страх, что США может нас обойти? Судьба, случается разное, это запрограммировано свыше.



Я этого золота ждала ещё в том году, когда умер тренер Петровичев. Я тогда сказала: «Как жаль, что он не увидит Олимпийскую чемпионку, которую они с женой воспитали», — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье на Олимпийских играх. Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.