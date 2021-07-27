«Это запрограммировано свыше». Мария Филатова — о победе российских гимнасток на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Филатова высказалась по поводу победы женской сборной России в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Сочи.
«Всё здорово! Я очень рада и благодарна, что судьба сложилась так, и всё получилось. Был ли страх, что США может нас обойти? Судьба, случается разное, это запрограммировано свыше.
Я этого золота ждала ещё в том году, когда умер тренер Петровичев. Я тогда сказала: «Как жаль, что он не увидит Олимпийскую чемпионку, которую они с женой воспитали», — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье на Олимпийских играх. Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
- 27 июля 2021
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