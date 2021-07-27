Тренер сборной России по тхэквондо заявил, что команда перевыполнила медальный план на ОИ

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал о медальном плане до начала Игр в Токио.
«План у нас был гораздо скромнее. На предыдущих Олимпийских играх у нас было серебро. Теперь мы немного подняли планку в соответствии с целевой комплексной программой подготовки к Олимпийским играм — до серебра и бронзы. Сейчас мы имеем плюс две золотые медали», — цитирует ТАСС Иванова.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 27 июля 2021
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:05
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:49
-
16:41
-
16:38
-
16:35
-
16:32
-
16:24
-
16:24
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:08
-
16:01
-
16:01
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:50