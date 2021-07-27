Тренер сборной России по тхэквондо заявил, что команда перевыполнила медальный план на ОИ

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал о медальном плане до начала Игр в Токио.

«План у нас был гораздо скромнее. На предыдущих Олимпийских играх у нас было серебро. Теперь мы немного подняли планку в соответствии с целевой комплексной программой подготовки к Олимпийским играм — до серебра и бронзы. Сейчас мы имеем плюс две золотые медали», — цитирует ТАСС Иванова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.