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Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2020 по состоянию на 27 июля

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) по состоянию на 27 июля завоевала 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2020.

Олимпийские игры. Токио. Медали сборной России по состоянию на 27 июля 2021 года

Золото (7): Виталина Бацарашкина (стрельба, пистолет, 10 м); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (спортивная гимнастика, командное многоборье); Максим Храмцов (тхэквондо, до 80 кг); София Позднякова (фехтование, сабля); Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине); Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо, свыше 80 кг).

Серебро (7): Анастасия Галашина (стрельба, винтовка, 10 м); Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова (стрельба из лука, командный турнир); Татьяна Минина (тхэквондо, до 57 кг); Инна Дериглазова (фехтование, рапира); Софья Великая (фехтование, сабля); Климент Колесников (плавание, 100 м на спине); Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет, 10 м, микст).

Бронза (4): Михаил Артамонов (тхэквондо, до 58 кг); Лариса Коробейникова (фехтование, рапира); Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду, синхронная вышка, 10 м); Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 10 м, микст).