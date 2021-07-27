Матыцин: российские гимнастки проявили чемпионский характер

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских гимнасток, завоевавших золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Поздравляю российских гимнасток Ангелину Мельникову, Лилию Ахаимову, Викторию Листунову и Владиславу Уразову с исторической победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Они принесли России первую в истории золотую олимпийскую медаль в этой дисциплине. Соревнования были полны драматизма, и мы все испытали сегодня целую гамму эмоций — и радость, и волнение за результат, и восхищение нашими спортсменками. Был абсолютно уверен в том, что команда справится со всеми трудностями и будет бороться до конца. Российские гимнастки проявили настоящий чемпионский характер и заслуженно завоевали золото Игр, одержав победу над сильной сборной США. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной России и Федерацию спортивной гимнастики России. Желаю российским гимнасткам успеха в личном многоборье и в индивидуальных упражнениях», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства спорта России.