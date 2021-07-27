Президент ФГР взял 24 часа на принятие решений по игре сборной России на ОИ-2020

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шикарёв заявил, что не удовлетворён игрой российских гандболисток.

«Женская гандбольная Команда ОКР ехала в Токио в статусе действующих олимпийских чемпионов, на ней лежит огромная ответственность. Защищать титул всегда сложно, особенно в тяжёлых условиях нынешней Олимпиады: без зрителей, без групп поддержки, без флага и гимна. Однако, несмотря на всё это, я не вижу оправдания слабой и, что более тревожно, безвольной игре, которую показала наша сборная в матче со Швецией. Неудовлетворительно действовали и в нападении, и в защите.



Полагаю, что ФГР и лично я как её президент обеспечили все условия для максимально комфортного выступления сборной, начиная от бытовых моментов и заканчивая финансовыми стимулами. В ходе олимпийских сборов мы видели, что физическое состояние сборной было на достаточно высоком уровне, измотанностью или травмами объяснить такое выступление сложно. Помимо этого, федерация обеспечила максимальную поддержку тренерскому штабу. Результат, тем не менее, на табло.



Мы не можем остановить Олимпиаду и получить ещё немного времени на подготовку или на подбор новой команды. Перечень решений, который есть у нас для экстренного исправления ситуации, чрезвычайно ограничен. Однако ничего не делать мы не можем себе позволить.



Впереди у сборной ещё три матча на групповом этапе. И ни в одной встрече она не может позволить себе даже ничьей, тренерский штаб и игроки обязаны побеждать.



В течение 24 часов федерация и тренерский штаб намерены принять решения, которые, как я надеюсь, позволят перестроить игру нашей сборной, одной из самых сильных в мире, и проявить её реальный потенциал.



В любом случае, я хочу пожелать сборной успехов и победы. Верим в команду!» — говорится в письме Шишкарёва, опубликованном на официальном сайте ФГР.