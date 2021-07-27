Российские гимнастки рассказали о своей реакции на ошибку американки Байлз на Играх-2020

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова прокомментировали ошибку лидера сборной США Симоны Байлз.

«Мы не обращали на это внимания. Просто выполняли свою работу, комбинации. То, что отрабатывали на тренировках, то мы и показали», — сказала Виктория Листунова на пресс-конференции.

Её партнёрша по команде Ангелина Мельникова также прокомментировала отсутствие лидера сборной соперниц.

«В первую очередь это не должно было нас отвлекать. Мы больше концентрировались на своих программах, потому что изначально настраивались на то, что нужно всё сделали по максимуму. Поэтому старались не обращать на это внимания», — заявила гимнастка Ангелина Мельникова на пресс-конференции после окончания соревнований.

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