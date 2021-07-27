Листунова — об Олимпиаде: если бы она состоялась в 2020 году, меня бы здесь не было

Российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, что точно не приняла бы участия в Олимпиаде, если бы Игры состоялись в 2020 году.
«Для меня Олимпиада была новой целью. Если бы она состоялась в 2020 году, меня бы здесь не было, так как я бы не прошла по возрасту. Когда узнала новость, что разрешили выступать следующему году по возрасту, изменились планы и цель. Цель достигнута, идём дальше», — заявила Листунова на пресс-конференции.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 27 июля 2021
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