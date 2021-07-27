Призёр двух Олимпиад Денисенко заявил, что был уверен в победе Ларина на Играх

Призёр двух Олимпиад Алексей Денисенко поделился мыслями о победе Владислава Ларина на олимпийском турнире по тхэквондо в Токио.

«Я был на базе сборной в Бронницах, присутствовал на контрольных спаррингах, которые имитировали олимпийскую систему. Владислав очень хорошо себя показал, а в конце издал такой же крик, как при своей победе в Токио. Когда я это услышал, то сказал, что уверен в нём и его победе. Что в итоге и получилось», — сказал спортсмен в интервью Metaratings.ru.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.