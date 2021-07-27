Владислав Ларин: хотелось, чтобы финал прошёл менее напряжённо

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал о том, как он себя чувствовал по ходу финала Олимпийских игр.
«Опыт предыдущих олимпийских игр брали во внимание. Были ситуации, когда в финальные стадии выходили люди, от которых никто ничего не ждал. Когда узнали сетку, начали предполагать, кто может пройти. Но предсказать всё тяжело. В целом, когда дошел соперник до финала, разобрали его бои, подготовили план, был чёткий набор действий.
Хотелось, чтобы финал прошёл менее напряжённо, но в целом я всем доволен.
На взвешивании у меня был вес 93,7. Это мой рабочий комфортный вес. Празднования? Может, устроим мини-празднование, но в три ночи уже самолёт. Пока не думал, но по приезде уже с командой отметим это дело обязательно. Нет одного фактора, за счёт которого мы все возвращаемся с медалями: это и характер, и упорная работа, и отношение спортсменов к бою, советы тренера, грамотный тренерский штаб. Грамотно всё сделали, спланировали. Всё это дало такой результат. Когда оставалась минута, а я вёл два балла — чётко понимал, что буду делать. Я был более готов к тому, чтобы выиграть», — заявил Ларин на пресс-конференции.
- 27 июля 2021
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