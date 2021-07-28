Олимпийская чемпионка, брошенная китайскими родителями: я канадка, всегда была канадкой

Канадская пловчиха Маргарет Макнил, выигравшая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем, рассказала, насколько ей близок Китай. Китайские родители бросили её, когда она только родилась. История 21-летней девушки довольно типична для Китая, где много лет действовала политика одного ребёнка на семью.
«Я родилась в Китае, меня удочерили, когда я была совсем маленькой. Вот и всё, что меня связывает с Китаем. Я канадка, всегда была канадкой. Так что это лишь очень маленькая часть пути, который я проделала, чтобы стать тем, кем являюсь сейчас. Это не имеет значения, когда дело доходит до плавания», — цитирует спортсменку South China Morning Post.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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