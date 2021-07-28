Баскетболистов сборной Словении застали с водкой и кальяном после матча на ОИ-2020

Лука Дончич и другие игроки сборной Словении по баскетболу после матча на Олимпийских играх в Токио со сборной Аргентины (118:100) играли в покер с водкой и кальяном, сообщает Sidelinesources.

Соответствующую фотографию опубликовала в сторис «инстаграма» баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья. Позже это фото было удалено.

Помимо сборных Аргентины и Словении, в группе C выступают Испания и Япония. В следующую стадию гарантированно выходят две лучшие команды. Также в плей-офф выйдут две из трёх команд, занявших третьи места.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.