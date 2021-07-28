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Колесников с европейским рекордом выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем

Колесников с европейским рекордом выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем
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Россиянин Климент Колесников выиграл полуфинал в плавании на 100 м вольным стилем. Он показал результат 47.11, что является европейским рекордом. Еще один россиянин Андрей Минаков занял итоговое десятое место со временем 48.03.

Вторым стал американец Кейлеб Дрессел (47.23). Замкнул тройку представитель Италии Алессандро Миресси (47.52).

В финал проходят восемь лучших пловцов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. 1/2 финала
28 июля 2021, среда. 04:30 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
47.11 Q ER
2
Кейлеб Дрессел
США
47.23 Q
3
Алессандро Миресси
Италия
47.52 Q

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Новости. Олимпиада 2020
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