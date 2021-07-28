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Венгр Милак с олимпийским рекордом выиграл золото ОИ-2021 на дистанции 200 м баттерфляем

Венгр Милак с олимпийским рекордом выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 200 м баттерфляем
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Венгерский пловец Кшиштоф Милак завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м баттерфляем. Серебряным призёром стал японец Томору Хонда. Бронза досталась итальянцу Федерико Бурдиссо.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Баттерфляй. 200 м
1. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 1.51,25 (олимпийский рекорд).
2. Томору Хонда (Япония) — 1.53,73.
3. Федерико Бурдиссо (Италия) — 1.54,45.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал
28 июля 2021, среда. 04:49 МСК
Окончено
1
Криштоф Милак
Венгрия
1:51.25
2
Томору Хонда
Япония
1:53.73
3
Федерико Бурдиссо
Италия
1:54.45
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