Венгр Милак с олимпийским рекордом выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 200 м баттерфляем

Венгерский пловец Кшиштоф Милак завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м баттерфляем. Серебряным призёром стал японец Томору Хонда. Бронза досталась итальянцу Федерико Бурдиссо.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Баттерфляй. 200 м

1. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 1.51,25 (олимпийский рекорд).

2. Томору Хонда (Япония) — 1.53,73.

3. Федерико Бурдиссо (Италия) — 1.54,45.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.