Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2020 в командном турнире

Российские саблисты Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Константин Лоханов не смогли пробиться в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио, проиграв сборной Германии со счётом 28:45.

Россияне примут участие в утешительном турнире за 5-8-е места. Вчера, 27 июля, российские шпажистки в командном турнире стали восьмыми.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.