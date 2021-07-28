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Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2021

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020
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Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграли британцы. Бронза досталась австралийцам.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем
1. Великобритания — 6.58,58.
2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) — 7.01,81.
3. Австралия — 7.01,84.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
28 июля 2021, среда. 06:26 МСК
Окончено
1
Великобритания
6:58.58
2
Россия
7:01.81
3
Австралия
7:01.84
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