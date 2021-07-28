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Российские саблисты проиграли египтянам в противостоянии за 5-8-е места на Олимпиаде-2021

Российские саблисты проиграли египтянам в противостоянии за 5-8-е места на Олимпиаде-2020
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Российские саблисты Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко проиграли сборной Египта в противостоянии за пятое-восьмое места в командном турнире на летней Олимпиаде в Токио со счётом 41:45.

В четвертьфинале россияне потерпели поражение от сборной Германии со счётом 28:45.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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