Ван Влёйтен из Нидерландов завоевала золото в велогонке с раздельным стартом на ОИ-2020

В Сунто (Япония) на арене «Фудзи Интернешнл Спидвей» состоялся заезд соревнований по велоспорту на Олимпийских играх – 2020 у женщин в гонке с раздельным стартом на шоссе.

Золотые медали удалось завоевать Аннемик ван Влёйтен из Нидерландов (30:13.49), позади неё оказалась швейцарка Марлен Ройссер (31:09.96), а замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Нидерландов Анна ван дер Брегген (31:15.12).

На 16-м месте финишировала Алёна Омелюсик, выступающая за Беларусь (33:21.41).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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