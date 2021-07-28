Федерация гимнастики США выступила с заявлением о снятии Байлз с личного многоборья на ОИ

Федерация спортивной гимнастики США прокомментировала снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз с личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.
«После медицинского обследования Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье. Симону будут каждый день обследовать, чтобы понять, сможет ли она принять участие в соревнованиях в отдельных видах на следующей неделе. В личном многоборье вместо неё выступит Джейд Кэри, которая была девятой в квалификации.
Мы полностью поддерживаем решение Симоны и приветствуем её смелость. Она отдала приоритет здоровью. Её смелость вновь показывает, почему она для многих является примером», — отмечается в заявлении организации в «твиттере».
Вчера, 27 июля, Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.
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- 28 июля 2021
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