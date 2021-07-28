Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

У сборной России лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории

У России лучший старт по количеству медалей на Олимпиаде в постсоветской истории
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России в Токио (Япония) продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. За четыре дня соревнований в активе российских спортсменов было 18 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

Ранее лучшим результатом было выступление россиян на старте Игр в Атланте в 1996 году. Тогда за четыре дня соревнований россияне завоевали 16 наград.

По количеству золотых медалей в первые четыре дня Игр выступление россиян в Атланте-1996 остаётся на первом месте (9). Нынешний старт россиян по количеству золотых медалей — на втором месте (7).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Новость по теме
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021