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Российский дзюдоист Михаил Игольников проиграл грузину в полуфинале ОИ-2020

Российский дзюдоист Михаил Игольников проиграл грузину в полуфинале ОИ-2020
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В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования ½ финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг, где Россию представляет Михаил Игольников, который сразился с Лашей Бекаури из Грузии. Бекаури победил со счётом 1:0 (вазари), притом что получил два предупреждения, и вышел в финал.

Игольников вышел в бронзовый финал, который состоится уже сегодня, 28 июля. Соперником россиянина станет венгр Кристиан Тот.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Новости. Олимпиада 2020
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