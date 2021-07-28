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Пловчиха Каменева не смогла выйти в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на ОИ

Пловчиха Каменева не смогла выйти в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем на ОИ
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Российская пловчиха Мария Каменева не смогла выйти в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио. Она показала 20-й результат в квалификации — 53,92.

Итоговое положение в предварительных заплывах выглядит следующим образом.

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 52,13

2. Шивен Хоги (Гонконг) — 52,70

3. Анна Хопкин (Великобритания) — 52,76

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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