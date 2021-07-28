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Сборная Южной Кореи выиграла золото в турнире саблистов на Олимпиаде-2021 в Токио

Сборная Южной Кореи выиграла золото в турнире саблистов на Олимпиаде-2020 в Токио
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Сборная Южная Корея выиграла золото в командном турнире саблистов на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале она победила команду Италии со счётом 45:26.

Обладателями бронзы стали венгры, которые в противостоянии за третье место одолели немцев — 45:40.

Сборная России в матче за седьмое место должна была сразиться с американцами, но соперники отказались от встречи.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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