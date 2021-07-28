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Китайский тяжелоатлет Чжиюн Ши завоевал золото ОИ-2021 в категории до 73 кг с мировым рекордом

Китайский тяжелоатлет Чжиюн Ши завоевал золото ОИ-2020, установив мировой рекорд
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Китайский тяжелоатлет Чжиюн Ши завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 73 кг, установив мировой рекорд — 364 кг. Серебряным призёром стал венесуэлец Хулио Рубен Майора Пернья. Бронза досталась индонезийцу Рахмату Эрвину Абдулле.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. До 73 кг
1. Чжиюн Ши (Китай) — 364 кг (166 + 198, мировой рекорд).
2. Хулио Рубен Майора Пернья (Венесуэла) — 346 (156 + 190).
3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия) — 342 (152 + 190).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 73 кг. Группа А
28 июля 2021, среда. 13:50 МСК
Окончено
1
Чжиюн Ши
Китай
364
2
Хулио Рубен Майора Пернья
Венесуэла
346
3
Рахмат Эрвин Абдулла
Индонезия
342
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