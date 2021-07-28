Светлана Журова высказалась о судействе после бронзы Никиты Нагорного в многоборье на ОИ

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала бронзовую медаль Никиты Нагорного в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла). На последнем снаряде, перекладине, Никита не совсем идеально выполнил доскок. Артур Далалоян занял шестое место.

«Никита Нагорный — молодец! Понятно, что хотелось повторения двойного золотого успеха, но соперники серьёзные. Думала, что Артура Далалояна, может, как-то пожалеют, оставят на снаряды, а в многоборье приберегут, всё-таки травма была такая серьёзная. Но, видимо, решили, что он боец.

Что касается судейства, то, конечно, грубые ошибки простить невозможно, а мелкие… Всё может быть. Всё-таки хозяева, мы же видим, что сейчас они лидируют в командном зачёте, что, наверное, удивляет американцев. Когда россияне лидировали где-то, нам допинг приписывали.

Хозяева всегда очень ответственно относятся к тому, чтобы провести впечатление на своих граждан. Иначе оправданность проведения Олимпиады ставится под вопрос. Организаторы всегда стараются, чтобы их команда выступила достойно.

Сегодня и Таймазова немного возмущалась по поводу судейства. Мы знаем, что бывают нюансы, как и с Сашей Карелиным, что до сих пор является загадкой для меня. Как говорила любимая мною Иванова, которая сейчас комментирует гимнастику: «Надо быть сильнее на голову». Тогда судьи ничего не будут говорить. Особенно в зачастую необъективных видах спорта», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.