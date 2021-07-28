У российской дзюдоистки Таймазовой диагностирована параорбитальная гематома

Врач Андрей Жолинский сообщил, что российской дзюдоистке Мадине Таймазовой диагностировали посттравматическую параорбитальную гематому после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, россиянка завоевала бронзу в весе до 70 кг.
«У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра», — сказал Жолинский.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
22:15
-
21:55
-
21:39
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:44
-
20:43
-
20:41
-
20:20
-
20:02
-
19:54
-
19:50
-
19:50
-
19:30
-
19:25
-
19:05
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:20
-
18:16