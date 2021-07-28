У российской дзюдоистки Таймазовой диагностирована параорбитальная гематома

Врач Андрей Жолинский сообщил, что российской дзюдоистке Мадине Таймазовой диагностировали посттравматическую параорбитальную гематому после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, россиянка завоевала бронзу в весе до 70 кг.

«У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра», — сказал Жолинский.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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