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Олимпийская команда Греции по синхронному плаванию помещена под наблюдение из-за COVID-19

Олимпийская команда Греции по синхронному плаванию помещена под наблюдение из-за COVID-19
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Пресс-служба Греческого олимпийского комитета (HOC) сообщила, что олимпийская сборная Греции по синхронному плаванию помещена в отель интенсивного наблюдения из-за коронавируса у сопровождающей команды.

У сопровождающей был обнаружен коронавирус, когда она прибыла в Токио на Олимпийские игры. Проверка была произведена в аэропорту, и теперь сопровождающая будет помещена на карантин в специальной зоне за пределами Олимпийской деревни, как это определено санитарным протоколом Игр.

В четверг утром синхронистки пройдут новый тест на коронавирус, и в зависимости от результатов будут приняты решения о дальнейших действиях.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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