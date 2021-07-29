«Ты подвела свою страну». Британский телеведущий жёстко раскритиковал Симону Байлз

Британский телеведущий Пирс Морган поделился мнением о решении американской гимнастки Симоны Байлз сняться с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио из-за психологических проблем.



«Прости, Симона, но нет ничего героического или храброго в отказе от продолжения борьбы из-за того, что „тебе не весело“. Ты подвела своих партнёрш, своих болельщиков и свою страну. Сама себя обыграла.



Байлз была лидером сборной и должна была подавать пример, но в первом упражнения она допустила грубую ошибку. Симона выглядела недовольной собой, как тогда, когда упала на чемпионате мира. Но вместо того, чтобы собраться и сражаться за золото, как в 2018 году, она сделала то, что меня совершенно ошеломило. Она просто снялась.



Величайшая гимнастка в мире, та самая женщина, которая мне с гордостью рассказывала, как она собиралась после грубых ошибок и продолжала биться за золото, просто сдалась на первом же препятствии в Токио. Она оставила команду сражаться без лидера и главного мотиватора. В итоге вместо того, чтобы выиграть золото, как и было положено явным фавориткам, они заняли второе место после россиян. И Симона сказала, что у неё нет травмы.



Она сказала: „Приехать на Олимпиаду и быть главной звездой — это вовсе не просто“. Главная звезда… Хммм. Эго величайшего опять поднимает свою голову. Но если ты называешь себя величайшей за всю историю и главной звездой, то оказываешь на себя ещё большее давление. Разве нет?



А ещё она сказала, что ей теперь не так весело и ей приходится доставлять удовольствие другим людям. Прости, что? Ты не только за себя выступаешь на этих Играх, Симона. Ты часть команды, представляющей США и сотни миллионов американцев, которые смотрят на вас дома. Не говоря уже о спонсорах, которые заплатили огромные суммы, чтобы оказать вам поддержку. Ты снялась тогда, когда представляла команду, а не себя лично. И это не может считаться развлечением.



Я ожидал обоснованной критики за эгоистичное решение Байлз, оставившей партнёрш проигрывать без неё. Но никто не выступил. Вместо этого „Твиттер“ начал отмечать её храбрость и героизм, её провозгласили истинным вдохновителем. Что такого смелого, героического и вдохновляющего в уходе из команды на Олимпийских играх?



Байлз была настолько травмирована, что вскоре вернулась с сияющей улыбкой, чтобы подбодрить команду, которую она покинула, когда они пытались бороться за золото. За ту награду, которую они наверняка бы выиграли, если бы Симона осталась и продолжила выступать. Странное поведение для спортсменки-чемпионки. Не находите?



Конечно, ни один спортивный обозреватель не осмелился сказать что-то из этого, поскольку все слишком напуганы стоящей над ними толпой. Но я знаю, что многие думают о том же. Некоторые из них писали мне об этом в частных сообщениях. Простите, если мои слова оскорбят вопящих в „Твиттере“ борцов за добродетель, но я не думаю, что снятие с соревнований близко к смелому, героичному и вдохновляющему поступку.



Если называешь себя величайшим в истории, то не можешь просто сдаться, когда дела идут плохо или допускаешь ошибку. Уверен, в глубине души Симона должна это осознать, потому что она великий чемпион, а великие чемпионы так не поступают. Хирург мне рассказывал, что он рискует жизнями детей, если сделает неосторожное движение. Во время пандемии врачи спасают жизни и видят, как умирают пациенты. Вот настоящее давление. Симона, возвращайся и не увлекайся этой чепухой в „Твиттере“. Ты слишком великий чемпион, чтобы носить ярлык снявшейся с соревнований», — написал Морган в своей колонке на Daily Mail.