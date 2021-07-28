«Повреждение гордости». Байлз трусливо бросила сборную, но в США её считают героиней

Абсолютная чемпионка Олимпийских игр в Рио, сильнейшая гимнастка планеты Симона Байлз делает всё, чтобы переключить внимание с гениальной победы сборной России в командном многоборье на себя любимую. Америка (и не только) ждала, что скажет Байлз после скандального бегства в соревнованиях команд — будет она выступать в личном многоборье или нет. Но как выступать, когда гордость повреждена?

Байлз снялась с командного многоборья после единственного неудачного прыжка, когда вся борьба была ещё впереди. Сначала появилась информация — травма. Затем — проблемы с психологическим состоянием. Наконец американка высказалась и сама.

«Я не хотела продолжать дальше. Это не травма, а просто небольшое повреждение моей гордости. Я должна сосредоточиться на своём психическом здоровье. Я просто думаю, что именно это сейчас преобладает в спорте. Мы должны защищать свой разум и своё тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас», — сказала Байлз.

Далее последовали уточнения. Что, мол, снялась со словами напутствия подругам по команде: «Идите и надерите им задницу». Что осталась в зале и всячески поддерживала. Ну а как могло быть иначе? Сбежать с гимнастической арены в прямом смысле слова? Но ведь для сборной США это был страшный удар. Командный турнир выстраивается в плане тактики задолго до старта. Каждый вид, каждая программа, каждое действие. Изменения могут быть, но только в случае форс-мажора. Например, травмы.

И вот происходит ситуация, когда одна из гимнасток говорит, что не хочет продолжать дальше. Просто не хочет. И трусливо отказывается от выступления. И тогда возникает вопрос — а зачем ты приехала на Олимпиаду? Ведь это не просто соревнования. Это каждый раз история преодоления. Преодоления боли, слабости и сомнений, которые испытывают абсолютно все. Если американцам так нужны герои, пусть посмотрят на российских гимнастов.

Вот только была ситуация, когда от лидера мужской сборной России Никиты Нагорного зависело абсолютно всё. Ему нужно было не просто выступить и не ошибиться, а показать идеальное выступление, чтобы затем плакать и кричать от радости вместе с командой. Перед глазами Байлз был пример Артура Далалояна, который ради команды пошёл на огромный риск для своего здоровья.

Байлз свою команду кинула. И американские СМИ её поддержали — молодец, героиня, заткнитесь все, кто её критикует, всё правильно сделала, иначе травму могла получить. Ну ок, молодец. Героиня. После снятия лидера сборная США хоть и навязала борьбу сборной России, но интригу перед последним видом поддержали именно россиянки, допустив два падения с бревна. Иначе и борьбы никакой не было бы.

Считаете героиней спортсменку, которая приехала неготовой? Да и флаг звёздно-полосатый вам в руки. А после слов поддержки Байлз снялась ещё и с личного многоборья. Того самого вида программы, в котором считалась безоговорочным фаворитом. В котором выносила всех с 2013 года. И просто испугалась поражения. Ну ничего, это всего лишь небольшое повреждение гордости.

А представляете, что было бы с Байлз, если бы кто-то из журналистов задал ей вопрос: «Симона, может быть, вы недостаточно лекарств приняли, вот и боитесь?» Наверное, вся сборная США сбежала бы из Токио, если бы не были приняты самые жёсткие меры по отношению к спросившему. Хотя вот нашего теннисиста Даниила Медведева вместе с остальными российскими спортсменами назвали читером, а он совершенно спокойно и достойно вышел из ситуации.

Симона Байлз ехала на Олимпиаду в Токио, чтобы приблизиться к достижению великой советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая за свою карьеру выиграла девять золотых олимпийских медалей. У американки после Рио-де-Жанейро было четыре. Но Латынина в своё время по пять золотых медалей на чемпионатах мира выигрывала на четвёртом месяце беременности. У неё повреждения гордости не было.