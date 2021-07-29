«Историческое достижение». Губерниев – о серебре Степановой и Орябинской в гребле

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал завоеванное серебро российской женской двойки Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле.

«Фух, аж вспотел. Я хочу сказать, что серебряная медаль Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойках без рулевого — это историческое достижение России. Проиграть новозеландкам, которые собственно по рекорду мира, по высшему мировому достижению гребут и выиграть у всех остальных, это просто невероятный успех. Вы огромные молодцы В такой конкуренции девчонки взяли и выиграли серебро. Честно, я не ожидал. Извините меня, я у ваших ног. Вы огромные молодцы. Первое женское серебро с 2000 года и наша первая медаль в академической гребле с 2004 года», — сказал Губерниев.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.