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Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх

Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх
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Российский пловец Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

Победителем заплыва стал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38). Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01). Замкнул призовую тройку финн Матти Маттссон (2:07.13).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. Финал
29 июля 2021, четверг. 04:44 МСК
Окончено
1
Зак Стабблти-Кук
Австралия
2:06.38
2
Арно Камминга
Нидерланды
2:07.01
3
Матти Маттссон
Финляндия
2:07.13
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Новости. Олимпиада 2020
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