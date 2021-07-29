Итальянки завоевали золото Олимпийских игр-2020 в парной двойке

Итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини выиграли золото Олимпиады в Токио в соревнованиях по академической гребле в двойке парной (лёгкий вес). Серебро завоевали француженки. Бронза досталась представительницам Нидерландов.

Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Лёгкий вес. Двойка парная

1. Италия (Валентина Родини, Федерика Чезарини) — 6.47,54.

2. Франция (Лора Тарантола, Клере Бове) — 6.47,68.

3. Нидерланды (Марике Кейсер, Илсе Паулис) — 6.48,03.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.