Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады

Российский пловец Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Россиянин показал время 1:54.45. На втором месте финишировал венгр Телегди Адами, показав результат 1:56.19. Замкнул тройку представитель Польши Радослав Кавецки. Он прошёл дистанцию за 1:56.68. Таким образом, Рылов вышел в финал Олимпиады.

Ещё один россиянин Евгений Тарасевич занял пятое место в заплыве 2 и не смог выйти в финал.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.