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Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады

Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады
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Российский пловец Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Россиянин показал время 1:54.45. На втором месте финишировал венгр Телегди Адами, показав результат 1:56.19. Замкнул тройку представитель Польши Радослав Кавецки. Он прошёл дистанцию за 1:56.68. Таким образом, Рылов вышел в финал Олимпиады.

Ещё один россиянин Евгений Тарасевич занял пятое место в заплыве 2 и не смог выйти в финал.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м на спине. 1/2 финала
29 июля 2021, четверг. 05:04 МСК
Окончено
1
Евгений Рылов
Россия
1:54.45 Q
2
Люк Гринбанк
Великобритания
1:54.98 Q
3
Райан Мёрфи
США
1:55.38 Q
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Новости. Олимпиада 2020
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