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Женская сборная России по регби-7 с поражения стартовала на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по регби-7 с поражения стартовала на Олимпиаде в Токио
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Женская сборная России с поражения стартовала на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио. В матче первого тура россиянки проиграли национальной команде Великобритании со счётом 12:14.

Во втором туре сборная России встретится с Кенией. Матч состоится 29 июля, начало – 13:00 мск. Великобритания, в свою очередь, в этот же день встретится с Новой Зеландией.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпийские игры (ж). Группа A. 1-й тур
29 июля 2021, четверг. 05:00 МСК
Россия
Окончен
12 : 14
Великобритания
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Новости. Олимпиада 2020
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