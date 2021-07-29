«Эх, Климушка!» Дмитрий Губерниев отреагировал на бронзу Колесникова на Олимпиаде-2020

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание российским пловцом Климентом Колесниковым бронзовой медали Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем.

«Эх, Климушка! Третий! Но молодец, гордость!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Золото с олимпийским рекордом выиграл американец Кейлеб Дрессел. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.