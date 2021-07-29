Россиянки — 5-е в эстафете 4х200 м кролем на ОИ-2020. Китаянки победили с мировым рекордом

Россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова заняли пятое место в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Золото с мировым рекордом выиграли китаянки. Серебро досталось американкам, бронза — австралийкам.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль

1. Китай — 7.40,33 (мировой рекорд).

2. США — 7.40,73.

3. Австралия — 7.41,29...

5. Россия (Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова) — 7.52,15.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.