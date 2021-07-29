Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 29 июля

Сегодня, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 29 июля 2021 года
Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная
1. Хорватия — 6.15,29.
2. Румыния — 6.16,58.
3. Дания — 6.19,88.
Академическая гребля. Женщины. Двойка парная
1. Новая Зеландия — 6.50,19.
2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.51,45.
3. Канада — 6.52,10.
Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная
1. Ирландия — 6.06,43.
2. Германия — 6.07,29.
3. Италия — 6.14,30.
Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная
1. Италия — 6.47,54.
2. Франция — 6.47,68.
3. Нидерланды — 6.48,03.
Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль
1. Роберт Финке (США) — 7.41,87.
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.42,11.
3. Михаил Романчук (Украина) — 7.42,33.
Плавание. Мужчины. 200 м брасс
1. Зак Стабблти-Кук (Австралия) — 2.06,38.
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,01.
3. Матти Маттссон (Финляндия) — 2.07,13.
Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй
1. Юйфэй Чжан (Китай) — 2.03,86 (олимпийский рекорд)
2. Реган Смит (США) — 2.05,30.
3. Хали Фликинджер (США) — 2.05,65.
Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль
1. Кейлеб Дрессел (США) — 47,02 (олимпийский рекорд).
2. Кайл Челмерс (Австралия) — 47,08.
3. Климент Колесников (Россия) — 47,44.
Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
1. Китай — 7.40,33 (мировой рекорд).
2. США — 7.40,73.
3. Австралия — 7.41,29.
Стрельба. Женщины. Трап
1. Зузана Стефечекова (Словакия) — 43 (олимпийский рекорд).
2. Кейл Браунинг (США) — 42.
3. Алессандра Перильи (Сан-Марино) — 29.
Стрельба. Мужчины. Трап
1. Иржи Липтак (Чехия) — 43 (перестрелка — 7) — олимпийский рекорд.
2. Давид Костелецки (Чехия) — 43 (перестрелка — 6) — олимпийский рекорд.
3. Мэттью Кауард-Холли (Великобритания) — 33.
Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,04.
2. Мэллори Франклин (Великобритания) — 108,68.
3. Андреа Херцог (Германия) — 111,13.
Дзюдо. Женщины. До 78 кг
1. Сори Хамада (Япония).
2. Маделен Малонга (Франция).
3. Анна-Мария Вагнер (Германия) и Майра Агияр (Бразилия).
Дзюдо. Мужчины. До 100 кг
1. Аарон Волф (Япония).
2. Гу Хам Чхо (Южная Корея).
3. Нияз Ильясов (Россия) и Жорже Фонсека (Португалия).
Фехтование. Женщины. Командная рапира
1. Россия (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова).
2. Франция.
3. Италия.
Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье
1. Суниса Ли (США) — 57,433.
2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298.
3. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199.
Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд
1. Мэн Чэнь (Китай).
2. Ин Ша Сунь (Китай)
3. Мима Ито (Япония).
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