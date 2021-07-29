Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 29 июля

Сегодня, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 29 июля 2021 года

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная

1. Хорватия — 6.15,29.

2. Румыния — 6.16,58.

3. Дания — 6.19,88.



Академическая гребля. Женщины. Двойка парная

1. Новая Зеландия — 6.50,19.

2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 6.51,45.

3. Канада — 6.52,10.



Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная

1. Ирландия — 6.06,43.

2. Германия — 6.07,29.

3. Италия — 6.14,30.

Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная

1. Италия — 6.47,54.

2. Франция — 6.47,68.

3. Нидерланды — 6.48,03.

Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль

1. Роберт Финке (США) — 7.41,87.

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 7.42,11.

3. Михаил Романчук (Украина) — 7.42,33.



Плавание. Мужчины. 200 м брасс

1. Зак Стабблти-Кук (Австралия) — 2.06,38.

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,01.

3. Матти Маттссон (Финляндия) — 2.07,13.

Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй

1. Юйфэй Чжан (Китай) — 2.03,86 (олимпийский рекорд)

2. Реган Смит (США) — 2.05,30.

3. Хали Фликинджер (США) — 2.05,65.

Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль

1. Кейлеб Дрессел (США) — 47,02 (олимпийский рекорд).

2. Кайл Челмерс (Австралия) — 47,08.

3. Климент Колесников (Россия) — 47,44.

Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль

1. Китай — 7.40,33 (мировой рекорд).

2. США — 7.40,73.

3. Австралия — 7.41,29.



Стрельба. Женщины. Трап

1. Зузана Стефечекова (Словакия) — 43 (олимпийский рекорд).

2. Кейл Браунинг (США) — 42.

3. Алессандра Перильи (Сан-Марино) — 29.



Стрельба. Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия) — 43 (перестрелка — 7) — олимпийский рекорд.

2. Давид Костелецки (Чехия) — 43 (перестрелка — 6) — олимпийский рекорд.

3. Мэттью Кауард-Холли (Великобритания) — 33.

Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка

1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,04.

2. Мэллори Франклин (Великобритания) — 108,68.

3. Андреа Херцог (Германия) — 111,13.



Дзюдо. Женщины. До 78 кг

1. Сори Хамада (Япония).

2. Маделен Малонга (Франция).

3. Анна-Мария Вагнер (Германия) и Майра Агияр (Бразилия).



Дзюдо. Мужчины. До 100 кг

1. Аарон Волф (Япония).

2. Гу Хам Чхо (Южная Корея).

3. Нияз Ильясов (Россия) и Жорже Фонсека (Португалия).



Фехтование. Женщины. Командная рапира

1. Россия (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова).

2. Франция.

3. Италия.



Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье

1. Суниса Ли (США) — 57,433.

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298.

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199.



Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Мэн Чэнь (Китай).

2. Ин Ша Сунь (Китай)

3. Мима Ито (Япония).