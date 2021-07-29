Губерниев — о серебре в гребле: это как если бы команда Черчесова выиграла у Италии 11:2

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание россиянками Василисой Степановой и Еленой Орябинской серебра Олимпиады-2020 в академической гребле.

«Знаете, выиграть серебряную медаль в двойках без рулевого на Олимпийских играх у девчонок по степени сенсационности это примерно то же самое, как если бы команда Черчесова выиграла в финале чемпионата Европы у итальянцев со счётом 11:2. Ни много ни мало. Но у нас ещё и Саша Вязовкин вместе с Пракатень пробились в финал одиночек. Это просто обалдеть, конечно. Гребля феноменальна совершенно», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

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