Британки вставали на колено, машина подавала регбийный мяч. Фото с Россия — Великобритания
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28 июля в Токио женская сборная России с поражения стартовала на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио. В матче первого тура россиянки проиграли национальной команде Великобритании со счётом 12:14.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Лучшие кадры с матча Россия — Великобритания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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