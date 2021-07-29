Артур Далалоян заявил, что рисковал здоровьем на ОИ-2020

Олимпийский чемпион ОИ-2020 в командном многоборье Артур Далалоян прокомментировал выступление на турнире после травмы. За три месяца до Олимпиады спортсмен порвал ахиллово сухожилие.

Далалояна спросили, не боялся ли он, что на Играх в Токио можно неудачно приземлиться и остаться инвалидом.

«Конечно, я понимал, что это определённый риск. Что это ставит под угрозу моё здоровье. Но я всегда придерживаюсь правила, что нужно идти до конца.

Если ты уж за что-то взялся, то почему бы не добавить ещё немного до ста процентов? Риск был, но всё равно надо идти до конца!» — приводит его слова ТАСС.

В личном многоборье Артур Далалоян занял шестое место.

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