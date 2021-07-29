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Австралийка Джессика Фокс выиграла золото Олимпиады-2021 в гребном слаломе

Австралийка Джессика Фокс выиграла золото Олимпиады-2020 в гребном слаломе
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Австралийка Джессика Фокс выиграла золото Олимпийских игр-2020 в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебряным призёром стала британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог.

Гребной слалом. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Каноэ-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия) — 105,04.
2. Мэллори Франклин (Великобритания) — 108,68.
3. Андреа Херцог (Германия) — 111,13.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Гребной слалом
Женщины. Каноэ-одиночка. Финал
29 июля 2021, четверг. 09:55 МСК
Окончено
1
Джессика Фокс
Австралия
105.04
2
Мэллори Франклин
Великобритания
108.68
3
Андреа Херцог
Германия
111.13
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