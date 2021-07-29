Российская лучница Светлана Гомбоева проиграла в 1/32 финала олимпийского турнира в Токио

Российская лучница Светлана Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала олимпийского турнира в Токио. На старте соревнований она проиграла представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.
Ранее Гомбоева вместе с Ксенией Перовой и Еленой Осиповой завоевала для сборной России серебряные медали в командном турнире.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 29 июля 2021
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