Журова: буллинг в адрес американки Байлз надо прекращать. Такой диагноз придумать сложно

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала критику в адрес четырёхкратной чемпионки ОИ Симоны Байлз. На Олимпиаде-2020 в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье.

Критики обвиняют Байлз, у которой ранее диагностировали, синдром дефицита внимания и гиперактивности, в употреблении допинга под видом препаратов, применяемых в рамках терапевтических исключений.

«Конечно, Байлз легально принимает свои препараты. Нельзя говорить, бросила она команду или нет, – если она понимала, что ошиблась и выступать дальше будет хуже для команды. Представьте, как на неё давят – надо обязательно быть в команде! Но человек может знать себя лучше, и, в связи со своим здоровьем, знать, как будет лучше для неё.

Знают это и тренеры. И для команды лучше, что её не будет. Сказать «нет» себе и всем и сделать её лучше – это серьёзно. И мы же знаем, что она принимает серьёзные препараты, она понимает, когда её накрывает.

Такой диагноз придумать сложно, уверена – это не надуманно. В России у большого количества детей, наверное, есть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но у нас, чтобы принимать эти препараты, надо вставать на психиатрический учёт. А родителей детей, даже спортсменов, на это не идут – стараются решить всё воспитательными моментами.

В США отношение к этому более спокойно, а у нас в стране такого никогда, наверное, не будет.

Так что буллинг в адрес американки Байлз надо прекращать. Да, есть диагноз, и никогда не знаешь, когда он проявится. А её теперь даже в США её критикуют и не считают героиней», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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