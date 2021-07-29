Российский дзюдоист Нияз Ильясов заплакал, завоевав бронзу на ОИ-2020

Российский дзюдоист Нияз Ильясов, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг, не смог сдержать слёз, победив грузина Варлама Липартелиани в решающей схватке.

«Мои слёзы после победы? Виноват, не сдержал эмоции (смеётся). Это был тяжёлый день: как с психологической, так и с моральной точки зрения. Два месяца назад проиграл за выход в финал — это была достаточно принципиальная схватка для меня…

Фонсека меня достал (смеётся). Он везде меня преследует — на Олимпиаде опять он. На чемпионате Европы я тогда его прошёл, но сегодня никак не мог к нему подобраться.

Как настроиться на бронзу после поражения? Спасибо тренерам — они меня настроили и объяснили, что надо собраться и потерпеть. Наверное, без них я бы не смог сделать это.

Вы всё видели — сегодня было психологически тяжело. Даже я не смог удержать эмоции. Что касается моего внешнего вида, сегодня меня хорошо потрепали. С первой схватки всё началось — там было рассечение. Я даже судье показывал, что надо остановить.

Все наши спортсмены были готовы на сто процентов, но первую медаль получилось завоевать только сейчас — так уж сложилось. Конечно, это морально давило, что команда без медалей. Тренеры не делали акцент на этом. Мне говорили, чтобы голова была свободная.

Не знаю, являюсь ли я первым месхетинцем, который стал призёром Олимпиады. Если не ошибаюсь, уже был спортсмен из Азербайджана. Я горд, что у меня получилось завоевать олимпийскую медаль. За 17 лет карьеры ни разу не сомневался, что дойду до олимпийской медали. Всегда была цель. Если нет цели, смысл тренироваться? Просто так?

Самбо? Не-не, я туда больше не вернусь — ушёл с концами (смеётся)», — передаёт слова Ильясова корреспондент «Чемпионата».

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