Российский дзюдоист Нияз Ильясов заплакал, завоевав бронзу на ОИ-2020

Российский дзюдоист Нияз Ильясов, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг, не смог сдержать слёз, победив грузина Варлама Липартелиани в решающей схватке.
«Мои слёзы после победы? Виноват, не сдержал эмоции (смеётся). Это был тяжёлый день: как с психологической, так и с моральной точки зрения. Два месяца назад проиграл за выход в финал — это была достаточно принципиальная схватка для меня…
Фонсека меня достал (смеётся). Он везде меня преследует — на Олимпиаде опять он. На чемпионате Европы я тогда его прошёл, но сегодня никак не мог к нему подобраться.
Как настроиться на бронзу после поражения? Спасибо тренерам — они меня настроили и объяснили, что надо собраться и потерпеть. Наверное, без них я бы не смог сделать это.
Вы всё видели — сегодня было психологически тяжело. Даже я не смог удержать эмоции. Что касается моего внешнего вида, сегодня меня хорошо потрепали. С первой схватки всё началось — там было рассечение. Я даже судье показывал, что надо остановить.
Все наши спортсмены были готовы на сто процентов, но первую медаль получилось завоевать только сейчас — так уж сложилось. Конечно, это морально давило, что команда без медалей. Тренеры не делали акцент на этом. Мне говорили, чтобы голова была свободная.
Не знаю, являюсь ли я первым месхетинцем, который стал призёром Олимпиады. Если не ошибаюсь, уже был спортсмен из Азербайджана. Я горд, что у меня получилось завоевать олимпийскую медаль. За 17 лет карьеры ни разу не сомневался, что дойду до олимпийской медали. Всегда была цель. Если нет цели, смысл тренироваться? Просто так?
Самбо? Не-не, я туда больше не вернусь — ушёл с концами (смеётся)», — передаёт слова Ильясова корреспондент «Чемпионата».
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