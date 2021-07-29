Женская сборная России по гандболу победила Венгрию на Олимпиаде-2020 в Токио

Женская сборная России по гандболу одержала победу в матче группового этапа олимпийского турнира со командой Венгрии. Итоговый счёт 38:31 в пользу России.

Россиянки, выступающие в группе В, ранее сыграли вничью с Бразилией (24:24) и проиграли Швеции (24:36). Венгерки уступили Франции (29:30) и Бразилии (27:33). Следующими соперницами сборной России станут француженки. Этот матч состоится 31 июля.

Сейчас россиянки поднялись на четвертое место в своей группе с тремя очками. Первые четыре сборные выйдут в плей-офф турнира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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