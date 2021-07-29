Сборная России вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на ОИ-2020

Сборная России вышла в финал смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева продемонстрировали седьмой результат — 3.43.73.

Лучшими в отборочном заплыве стали британцы — 3.38,75 (олимпийский рекорд). Финал состоится 31 июля.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.