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Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады-2021 в Токио

Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады-2020 в Токио
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Российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.

Бронзовые медали завоевали итальянки, которые разгромили США со счётом 45:23.

Олимпиада 2020. Фехтование
Женщины. Командная рапира. Финал. Россия - Франция
29 июля 2021, четверг. 13:55 МСК
Окончено
45:34
Лариса Коробейникова

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве

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Новости. Олимпиада 2020
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