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Светлана Хоркина объяснила, почему россиянки не взяли золото в личном многоборье на ОИ-2021

Светлана Хоркина объяснила, почему россиянки не взяли золото в личном многоборье на ОИ
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Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала выступление российских гимнасток в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Ангелина Мельникова завоевала бронзу, Владислава Уразова стала четвёртой.

По мнению Хоркиной, золото не удалось завоевать из-за того, что не хватило сложности в вольных упражнениях.

«Схватить бы, конечно, это золото и убежать. Очень надеялась, что девчонки сделают мне второй подарок, исполнят мечту. Были рядом, но увы. Не хватило сложности в вольных упражнениях. Но эта бронзовая медаль Ангелины — с золотым отливом.

Уразову тоже хочу отметить. Это её первые игры, она сделала классную заявку. Отлично себя проявила, будем следить за ней дальше. На первой Олимпиаде четвёртое место — достойно очень. Но тёмная лошадка в лице бразильянки внесла свои коррективы», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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