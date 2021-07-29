Владимир Путин обратился к российским рапиристкам, которые завоевали золото на ОИ-2020

Президент России Владимир Путин обратился к российским рапиристкам Инне Дериглазовой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой и Марте Мартьяновой, которые на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали золото в командном турнире.
«Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна!
Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио.
Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх на сильными соперницами из Франции.
Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!
Желаю здоровья, благополучия и удачи», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
- 29 июля 2021
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