Владимир Путин обратился к российским рапиристкам, которые завоевали золото на ОИ-2020

Президент России Владимир Путин обратился к российским рапиристкам Инне Дериглазовой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой и Марте Мартьяновой, которые на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали золото в командном турнире.

«Уважаемые Инна Васильевна, Аделина Рустемовна, Лариса Викторовна, Марта Валерьевна!

Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио.

Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх на сильными соперницами из Франции.

Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!

Желаю здоровья, благополучия и удачи», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.