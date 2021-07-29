Мартьянова боролась с травмой, сборная России кусала золотые медали. Фото триумфа в рапире

29 июля, на Олимпиаде-2020 года в Токио российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.
Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян отреагировала на победу российских рапиристок в командном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Олимпийскими чемпионками в составе сборной России стали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.
«Я смотрю, как Эльдар Мамедов расцеловывает девочек, безумна рада за них, они огромные молодцы. Мартьянова — красотка, ей отдельный респект. В 22 года, участвуя только в командных соревнованиях, она показала максимальный результат. Это очень хорошая новость, я очень рада за наших девчонок, которые всё-таки забрали золото», — цитирует Егорян сайт «Матч ТВ».
Лучшие кадры триумфа российских рапиристок — в фотоподборке «Чемпионата».
- 29 июля 2021
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:19
-
15:02