Мартьянова боролась с травмой, сборная России кусала золотые медали. Фото триумфа в рапире

29 июля, на Олимпиаде-2020 года в Токио российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова (Аделина Загидуллина не выступала) одолели сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счётом 45:34.



Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян отреагировала на победу российских рапиристок в командном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Олимпийскими чемпионками в составе сборной России стали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.



«Я смотрю, как Эльдар Мамедов расцеловывает девочек, безумна рада за них, они огромные молодцы. Мартьянова — красотка, ей отдельный респект. В 22 года, участвуя только в командных соревнованиях, она показала максимальный результат. Это очень хорошая новость, я очень рада за наших девчонок, которые всё-таки забрали золото», — цитирует Егорян сайт «Матч ТВ».

Лучшие кадры триумфа российских рапиристок — в фотоподборке «Чемпионата».